O Google Fotos começa a adicionar recursos pagos, começando com pop colorido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está limitando alguns recursos aos assinantes do Google One, o que significa que você precisa de uma assinatura paga do Google One para acessá-los.

A empresa está adicionando um novo recurso de pop de cor ao aplicativo Google Fotos que seus usuários podem aplicar a qualquer foto - não apenas fotos com informações de profundidade. Mas você precisa se inscrever no pacote de serviços do Google One antes de usar o pop colorido. O recurso está sendo implementado agora para todos os usuários do Photos.

O Google disse ao Engadget que o pop colorido continuará gratuito para fotos com informações de profundidade, como o modo retrato. "Como parte de um lançamento contínuo que começou no início deste ano, os membros do Google One podem aplicar o recurso a ainda mais fotos de pessoas, incluindo aquelas sem informações detalhadas", disse o documento.

Lembre-se de que antes desta última atualização do aplicativo, o uso das ferramentas do Google Fotos era totalmente gratuito. Isso marca uma mudança para o aplicativo e talvez sinalize grandes mudanças no futuro.

Na verdade, mais recursos pagos podem estar caindo no pico. Os desenvolvedores do 9to5Google e do XDA vasculharam o código do Google Fotos e encontraram bits que os levaram a assinar o Google One, que começa em US $ 2 por mês . Uma sequência de texto encontrada dizia que os membros do Google One teriam acesso a "recursos extras de edição".

Não está claro quais recursos o Google pode colocar atrás de um acesso pago do Google One.

Escrito por Maggie Tillman.