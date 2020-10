Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para entrar no espírito do Halloween, o Google adicionou vários recursos "assustadores" às suas várias ferramentas de pesquisa, incluindo a visualização de fantasmas, esqueletos, abóboras misteriosas e muito mais.

Na página inicial padrão do Google, você pode ver um divertido Doodle com Momo, o gato, em uma aventura subaquática . Mas a verdadeira bondade vem quando você começa a pesquisar termos relacionados ao Halloween no seu celular.

Pegue seu smartphone e abra o aplicativo do Google ou o navegador e pesquise por Halloween, Jack-o-lantern, esqueleto humano, gato, cachorro ou pastor alemão e você verá novos resultados que incluem versões de realidade aumentada desses personagens.

A partir daí, você pode clicar no botão "Visualizar em 3D" para vê-los em um espaço 3D, movendo-se, dançando ou se preparando para travessuras baseadas no Halloween. Nos Estados Unidos, em alguns telefones, você terá a opção de "visualizar em seu espaço" e clicar que deixará um esqueleto solto em sua casa.

Existem algumas pesquisas divertidas para experimentar, incluindo um cachorro pirata, cachorro-quente, gato mágico e muito mais.

Essas novas animações de RA são ótimas adições à lista crescente de objetos 3D que o Google tem disponíveis. A empresa continua adicionando mais e mais deles para pesquisar, permitindo que você visualize o que está procurando no seu espaço do mundo real. Eles são certamente muito divertidos.

Escrito por Adrian Willings.