(Pocket-lint) - O Google desenvolveu seu serviço Google One com uma nova vantagem que foi projetada para proteger sua privacidade online enquanto você está em trânsito.

A partir de 29 de outubro de 2020, se você for assinante do Google One, poderá obter acesso a um novo recurso de rede privada virtual (VPN) dentro do aplicativo Google One.

Você precisa assinar pelo menos o plano Google One de 2 TB, que custa US $ 10 por mês nos EUA, para acessar o novo benefício. O Google disse que você pode aproveitar o recurso VPN enquanto usa qualquer aplicativo em seu telefone Android. Melhor ainda, se você configurou o compartilhamento familiar com o Google One, cinco outras pessoas também podem acessar a VPN.

Além disso, como membro do Google One, você pode agendar uma " Sessão Pro " online com o Google para aprender a usar o recurso VPN . Na verdade, o Google disse que você pode agendar uma sessão a qualquer momento para obter ajuda especializada em uma ampla gama de tópicos, tanto nos "níveis básico quanto avançado". Você receberá um e-mail de confirmação e um convite do Google ao se inscrever para uma Pro Session. O convite incluirá um link para ingressar em uma sessão de compartilhamento de tela online com um especialista no horário agendado.

Disponível apenas no Android no lançamento, o recurso VPN do Google One é atualmente exclusivo para assinantes nos Estados Unidos. Ele será lançado nas próximas semanas (ao longo de novembro de 2020). O Google disse que uma maior disponibilidade em outros países, incluindo iOS, Windows e Mac, acontecerá nos próximos meses.

Lembre-se de que a maioria dos serviços VPN móveis - aqueles de boa qualidade, pelo menos - podem custar até US $ 15 por mês e não vêm com 2 TB de armazenamento em nuvem.

Escrito por Maggie Tillman.