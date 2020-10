Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não contentes em tentar induzi-lo a clicar em links duvidosos por e-mail e encher sua caixa de entrada de spam, os golpistas agora estão recorrendo ao Google Drive para pegá-lo.

O Google Drive tem um sistema útil integrado que alerta os usuários quando um documento é compartilhado com eles ou informa sobre atividades importantes no Drive.

Esse sistema envia e-mails e notificações push para o seu telefone para mantê-lo informado. E é exatamente esse sistema que os golpistas estão abusando para tirar vantagem de usuários desavisados.

Infelizmente, é um golpe inteligente, pois as notificações vêm do próprio Google e, à primeira vista, podem parecer perfeitamente legítimas.

Em seu smartphone, as notificações aparecem como outro convite que você receberia de colegas e outras pessoas que o convidam para colaborar em um documento específico. A diferença é que, ao clicar nesse link, você é levado a um documento com links tentadores que o levariam a sites duvidosos.

Normalmente, esse tipo de spam nem chegaria à sua caixa de entrada de e-mail, pois geralmente seria filtrado para a pasta de spam, mas essas notificações do Google Drive estão chegando ao sistema.

