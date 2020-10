Google Discover adicionando corações para melhorar seu conteúdo recomendado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google parece estar testando alterações no Google Discover, o que tornará mais fácil marcar seu conteúdo favorito e ver mais no futuro.

Alguns usuários estão notando o aparecimento de um novo ícone de coração nos cartões de conteúdo do Google Discover . Esses corações aparentemente permitem que você toque no ícone como uma marca de aprovação para o conteúdo que o acompanha. Melhorando assim as recomendações futuras do Google.

Se você ainda não sabe, o Google Discover é o conteúdo recomendado que você encontrará no Google app em seu celular ou no navegador em seu tablet ou telefone Android . O conteúdo lá é baseado em seu histórico e pode ser personalizado de diferentes maneiras para recomendar conteúdo no futuro que irá atender aos seus interesses .

Você já pode ajustá-los de várias maneiras. Clique na engrenagem de configurações, por exemplo, e você pode acessar um menu onde pode gerenciar seus interesses, seguir tópicos de seu interesse e gerenciar sua atividade anterior no Discover. Também é possível clicar no ícone de três pontos próximo aos cartões de conteúdo e dizer ao Google que você não está interessado no assunto daquele artigo ou no editor.

No futuro, parece que será muito mais fácil quando você clicar em um coração para o conteúdo que aprovar e, assim, melhorar o que o sistema mostra a você. Lembre-se de clicar no coração de Pocket-lint!

Escrito por Adrian Willings.