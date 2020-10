Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está atualizando o Google Assistant para que funcione melhor com provedores de podcast de terceiros.

Algumas pessoas preferem usar o Google Podcasts como seu aplicativo de podcast principal. Outros podem preferir algo como o Spotify. Infelizmente, os usuários do Google Assistente que pedem ao assistente para reproduzir um podcast estão limitados ao Google Podcasts. Isso está prestes a mudar, de acordo com um relatório.

Android Police relatou que o Google está adicionando suporte para serviços de podcast de terceiros, começando com o Spotify.

Isso significa que, se você pedir ao Google Assistente para buscar o próximo episódio do seu podcast favorito, poderá obtê-lo no Spotify, não apenas no Google Podcasts. Outros provedores também podem chegar. Mas você precisará visitar as configurações de podcast no Google Assistente primeiro para definir sua preferência padrão.

O Google ainda não comentou sobre o recurso, e ainda não foi confirmado pelo Pocket-lint. Estamos entrando em contato com a empresa para obter mais informações. Se e quando for lançado, suspeitamos que será útil para proprietários de alto-falantes com Nest e Assistant que também usam o Spotify.

Para mais informações sobre o Spotify, consulte o guia do Pocket-lint abaixo. Também temos guias sobre o Google Assistente e os alto-falantes do Assistente abaixo.

Escrito por Maggie Tillman.