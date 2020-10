O novo recurso de busca do Google permite que você encontre aquela música que você esqueceu da letra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está lançando um novo recurso de busca fácil e pode acabar se tornando um dos recursos mais úteis da empresa de busca.

Como você provavelmente pode adivinhar pelo nome do recurso, ele permitirá que você cantarole uma melodia para aquela música que está presa em sua cabeça, e ele a encontrará para você e lhe dirá o que é. O que é perfeito quando você esquece a letra, ou mesmo que música ela é. É uma cura para o verme da orelha alimentada por IA.

Para usá-lo, tudo o que você precisa fazer é abrir o Google app no seu smartphone - seja o aplicativo iOS ou Android - e dizer "Ei Google, que música é essa?" e então cantarole a melodia.

Você também pode cantar palavras ou assobiar a melodia e ele também será capaz de reconhecê-la por meio desses métodos.

Se você estiver usando o aplicativo no Android, o recurso suporta mais de 20 idiomas, enquanto no iOS está disponível apenas em inglês.

Ele funciona usando a experiência do Google em aprendizado de máquina, com a empresa comparando o processo ao reconhecimento de uma impressão digital. Cada música ou melodia tem sua própria impressão digital e, portanto, existem modelos de aprendizado de máquina que as reconhecem e combinam com uma gravação real.

Portanto, se você deseja apenas saber o nome da música ou tocar a música inteira porque tem uma única linha ou frase se repetindo constantemente em sua mente, a ferramenta de pesquisa mais recente do Google oferece o remédio.

Escrito por Cam Bunton.