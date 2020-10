A atualização do aplicativo Google Fotos aumenta as habilidades de edição para ajustes em movimento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está lançando uma nova versão do Google Fotos , aprimorando as funções de edição do aplicativo, o que significa que você pode deixar suas fotos ainda melhores.

Existem opções de edição no Google Fotos há algum tempo, permitindo alguns ajustes bastante detalhados nas imagens. O novo aplicativo Google Fotos aumentará o potencial de edição, mas você não terá que fazer tudo manualmente - ele fará uma série de sugestões para você.

Isso expandirá o sistema de sugestões existente do Google e usará o aprendizado de máquina para identificar o tipo de foto que você tirou e torná-la melhor. Pelo que o Google diz, todos se beneficiarão, mas os dispositivos Pixel receberão um pouco mais para melhorar retratos, paisagens e pôr do sol.

As alterações sugeridas também podem ser divididas para que você possa ver o que foi alterado, o que significa que você pode ajustar ou fazer manualmente no futuro, em vez de ser apenas uma nova imagem estática.

Para aqueles que gostam de ajustar manualmente, haverá mais opções para edição granular também, com a nova interface de usuário tornando essas coisas mais fáceis de encontrar e movendo-se a partir da massa de menus suspensos na opção atual.

O Google também está adicionando o Portrait Light. Este é um recurso para o novo Pixel 4a 5G e o Pixel 5 , permitindo que você ajuste a iluminação para fotos de retrato - um pouco como o sistema que o iPhone oferece há vários anos.

A grande coisa é que o AI que comanda essa opção pode ser aplicado tanto a fotos tiradas no modo retrato quanto a retratos normais não tirados em um modo retrato específico. Isso significa que você poderá aplicar às selfies existentes para torná-las melhores.

O novo aplicativo Google Fotos será lançado para usuários do Android - parece que os usuários do Pixel terão algumas opções adicionais, mas, como vimos no passado, muitas vezes essas coisas se estabilizam com o tempo.

Escrito por Chris Hall.