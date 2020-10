Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você já esteve em espera? Tipo, você ligou para uma linha de suporte ao cliente ou para o seu banco e foi submetido a, bem, música de elevador? Um novo recurso do Android, chamado Hold for Me, pode tornar essas situações um pouco menos insuportáveis. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Recurso no aplicativo de telefone

Hold for Me é o recurso mais recente do Google para o aplicativo de telefone em dispositivos Android. Ele usa a tecnologia de IA do Google, Duplex , para esperar por você. Também fornecerá legendas em tempo real para você, para que possa ver facilmente o que está acontecendo, e dirá a qualquer representante na linha para esperar por você, se necessário.

"Coletamos feedback de várias empresas, incluindo Dell e United, bem como de estudos com representantes de suporte ao cliente, para nos ajudar a projetar essas interações e tornar o recurso o mais útil possível para as pessoas em ambos os lados da chamada", O Google explicou em uma postagem do blog .

Ligue para um número gratuito. Se você for colocado em espera, o Google Assistente monitorará a chamada para você. Você pode voltar a fazer o que quer. Quando você estiver fora da espera, será notificado com um som, vibração ou uma notificação. O representante será solicitado a aguardar para que você possa atender a chamada. Você pode monitorar o que está sendo dito ou reproduzido por meio de legendas em tempo real na tela.

O Google disse que o Hold for Me foi projetado para ajudá-lo a "recuperar aquele tempo". Basicamente, quando você liga para um número gratuito ou empresa e fica na espera, o Google Assistente pode esperar na linha por você. "Você pode voltar ao seu dia e o Google Assistente irá notificá-lo com som, vibração e um aviso na tela quando alguém estiver na linha e pronto para falar", explicou o Google. "Isso significa que você passará mais tempo fazendo o que é importante para você e menos tempo ouvindo música em espera.

Hold for Me segue outro recurso de inteligência artificial do Google, o Call Screen, que ajuda a evitar interrupções por chamadas de spam. Na verdade, Hold for Me é alimentado pelo Google Duplex, uma IA que pode detectar músicas em espera, mensagens gravadas e representantes. Na verdade, se notar um representante na linha, o Google Assistente entrará em contato para notificá-lo de que alguém está pronto para falar e pedirá ao representante que espere um momento enquanto você retorna à chamada.

Enquanto Hold for Me aguarda você, a IA do Google silencia a chamada, mas você pode verificar as legendas em tempo real na tela para saber com certeza o que está acontecendo. O aplicativo Phone basicamente grava o áudio da empresa ou o que quer que tenha colocado você em espera e, em seguida, mostra uma transcrição do que foi dito. O processamento de áudio é feito no seu dispositivo, sem nada ser enviado ao Google. A gravação de áudio e a transcrição serão excluídas do seu dispositivo 48 horas após a chamada.

Abra o aplicativo Telefone. Toque em Mais (botão de três pontos) e depois em Configurações. Toque em Espera para mim. Ative ou desative Hold for Me.

Hold for Me é um recurso opcional que deve ser ativado nas configurações do Google. Uma vez ativado, toque em “Hold for me” no aplicativo de telefone do Google depois de colocar em espera.

Usuários do Pixel 5 e Pixel 4a 5g nos EUA

Hold for Me está atualmente disponível como um recurso de visualização nos Estados Unidos - e é apenas para os novos smartphones Pixel 5 e Pixel 4a 5G do Google. Por ser uma visualização, pode não funcionar de forma totalmente precisa ou conforme descrito. O Google está testando o recurso antes de provavelmente lançá-lo para mais usuários do Android.

Confira a postagem do blog do Google e o hub de suporte .

Escrito por Maggie Tillman.