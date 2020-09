O Google já está falando sobre mudanças no Android 12, mas está focado em lojas de aplicativos e taxas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não esperávamos que a primeira menção do Google ao Android 12 - a próxima iteração do Android prevista para 2021 - fosse sobre lojas de aplicativos e taxas.

Bem, com a Apple e a Epic trabalhando duro para resolver esse problema, talvez não devêssemos nos surpreender que o Google tenha lançado um post no blog de desenvolvedores Android sobre esse mesmo assunto.

Isso torna a leitura um pouco árida, o tipo de coisa que os consumidores podem se sentir à vontade para pular, mas que os desenvolvedores que desejam distribuir e vender no Android precisam estar atentos.

Ele descreve que o Android buscará maneiras de oferecer suporte a mais lojas de aplicativos, ressaltando que muitos dispositivos Android já oferecem várias lojas. A Samsung sempre colocou sua própria loja ao lado da Play Store e, no futuro, o Android estará procurando maneiras de dar mais paridade a essa experiência, a julgar pelos detalhes discutidos.

Não é provável que isso traga uma grande mudança, mas pode tornar mais fácil para aqueles que desejam usar uma loja diferente para distribuição ou para aquelas empresas que têm tantos aplicativos que desejam agrupá-los em sua própria loja, para exemplo.

O foco parece ser garantir que a segurança e a proteção do cliente não sejam sacrificadas, e essa sempre foi uma das motivações para usar a Play Store, com o Google Play Protect, em vez de fazer o sideload de aplicativos em dispositivos Android (que você ainda é gratuito fazer) ou usando lojas de terceiros.

No Android 12, haverá algumas diferenças quando se trata de usar lojas de terceiros, ao que parece. Suspeitamos que haverá um foco na privacidade e segurança, mas talvez um mecanismo mais eficiente para que você não sinta que está fazendo algo errado ao operar fora do ambiente da Play Store.

Como a Epic Games comentou em abril de 2020 sobre a experiência : "O Google coloca o software para download fora do Google Play em desvantagem, por meio de medidas técnicas e de negócios, como pop-ups de segurança repetitivos e assustadores para software baixado e atualizado, contratos restritivos de fabricante e operadora e negociações, relações públicas do Google caracterizando fontes de software de terceiros como malware e novos esforços, como o Google Play Protect, para bloquear totalmente o software obtido fora da Google Play Store. "

Quando se trata de taxas, há um reforço da política de que aqueles que usam a Play Store e vendem aplicativos, ou produtos digitais dentro desses aplicativos, terão que usar o sistema de faturamento do Google Play. Esse é o sistema que corta 30% dessas compras, o que se mostrou controverso no caso da Apple e da Epic.

A postagem do blog continua detalhando apenas 3 por cento dos desenvolvedores na Play Store que vendem produtos e desses 3 por cento, apenas 3 por cento novamente, não usam o sistema de faturamento do Google. É para isso que esta mensagem realmente se destina, reforçando que se você está vendendo no Android através do seu aplicativo na Play Store, é necessário usar o sistema de faturamento do Google.

Embora os números não pareçam enormes, existem potencialmente alguns grandes jogadores que têm evitado isso, redirecionando assinantes em potencial para sites externos para fazer esses pagamentos. Engadget aponta que Spotify e Netflix fazem exatamente isso.

O que isso tem a ver com o Android 12? Do lado do faturamento, nada realmente: o Google está oferecendo um ano de carência - até 30 de setembro de 2021 - para que os desenvolvedores tenham certeza de que estão atendendo a esses requisitos de faturamento.

Escrito por Chris Hall.