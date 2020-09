Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google ainda permitirá que os usuários gratuitos do Google Meet realizem reuniões longas.

A empresa tinha uma apólice, que expiraria após 30 de setembro de 2020, que estendia a duração permitida das ligações. Agora, no entanto, com esta última alteração, essa política não expirará. Os usuários gratuitos podem continuar organizando reuniões mais longas.

Em uma postagem de blog publicada em 29 de setembro, o Google disse que estava olhando para a temporada de férias:

"Como olhamos para uma temporada de férias com menos viagens e marcos importantes como reuniões de família, reuniões de PTA e casamentos hospedados por vídeo, queremos continuar ajudando aqueles que dependem do Meet para manter contato nos próximos meses. Como um sinal de nosso compromisso, hoje daremos continuidade às chamadas Meet ilimitadas (até 24 horas) na versão gratuita até 31 de março de 2021 para contas do Gmail. "

O Google começou a permitir que usuários gratuitos hospedassem chamadas mais longas devido à pandemia e atualizou agressivamente o serviço várias vezes nos últimos seis meses para garantir que possa competir com rivais como o Zoom. Por exemplo, o Google Meet agora pode mostrar até 49 pessoas e tem uma ferramenta de desfoque de fundo.

Lembre-se de que, em 30 de setembro de 2020, os clientes do G Suite e do G Suite for Education ainda perderão alguns recursos de alto nível do Google Meet, como reuniões com até 250 participantes e a capacidade de salvar gravações no Google Drive. Para mais informações sobre o Google Meet e como ele funciona, confira nossos guias abaixo:

Escrito por Maggie Tillman.