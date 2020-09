Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google já oferece uma experiência do Google Maps para motoristas, com um sistema de navegação automotivo Android Auto dedicado - mas, se você não tiver esse veículo, parece que a versão móvel do aplicativo Google Maps poderá em breve oferecer uma interface dedicada para quando estiver no modo carro.

O aplicativo Google Maps para Android parece estar testando uma nova IU do modo carro que lembra o aplicativo Google Maps para Android Auto. De acordo com o Android Police , que compartilhou imagens, a IU é mínima. As capturas de tela vazadas mostram uma barra de navegação com três botões grandes para o Google Assistant, Google Maps e uma tela inicial.

Na tela inicial, você aparentemente pode acessar chamadas e mensagens ou até mesmo aplicativos, incluindo aplicativos de terceiros. A tela inicial nas capturas de tela que vazaram mostra aplicativos como o Google Podcast, YouTube Music, Spotify e Telegram. O app YouTube Music permite que você acesse rapidamente suas playlists e músicas favoritas. Enquanto isso, a opção Chamadas na tela inicial mostra seus três contatos mais recentes, embora você ainda possa “ligar para outra pessoa” a partir de seus contatos.

Quanto ao ícone do Google Maps na barra de navegação, você pode simplesmente tocar nele para retornar à visualização de navegação do modo carro simplificada recentemente no Google Maps.

O Google está claramente tentando permitir que os motoristas acessem música e outros entretenimentos em seus telefones com o mínimo de distração possível. Mas não está claro quando esta atualização do aplicativo do Google Maps será lançada para usuários do Android, mas como o Google parece estar testando agora, suspeitamos que ela pode ser lançada mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Maggie Tillman.