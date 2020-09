O Google Maps agora inclui dados sobre as taxas de infecção locais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está trabalhando no lançamento de uma atualização do Google Maps que inclui novas camadas que mostram as taxas de infecção de COVID-19 nas áreas locais.

Essas novas informações de mapa foram projetadas para mostrar informações críticas sobre o vírus em áreas para onde você possa estar viajando, para que possa avaliar seus planos de viagem e avaliar como, quando e para onde viajar.

Se você tiver a atualização, deverá encontrar a opção de adicionar uma camada aos mapas com "COVID-19 info". Isso mostra a quantidade média de novos casos por 100.000 pessoas. Os dados também mostrarão se as infecções nessa área estão aumentando ou diminuindo com um código de cores para mostrar o que está acontecendo à primeira vista:

Cinza: menos de 1 caso

Amarelo: 1-10 caixa

Laranja: 10-20 caixas

Laranja escuro: 20-30 caixas

Vermelho: 30-40 caixas

Vermelho escuro: mais de 40 caixas

O Google afirma que esses dados estão sendo coletados de "várias fontes confiáveis", como Johns Hopkins, New York Times, Wikipedia e muito mais.

Esses dados também estão disponíveis em nível de país para 220 países que o Google Maps suporta atualmente, com mais dados locais de condados e cidades disponíveis quando possível.

Essas atualizações são uma adição bem-vinda ao Google Maps, que já foi aprimorado no início deste ano, quando a empresa adicionou alertas para tornar mais fácil viajar com segurança no transporte público.

Escrito por Adrian Willings.