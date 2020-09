Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google lançará uma nova rotina diária de trabalho para o Google Assistente esta semana, projetada para ajudá-lo a trabalhar em casa.

Disponível nas configurações do Android e iOS, a rotina irá lembrá-lo de diferentes tarefas a serem realizadas a cada dia, incluindo notificações de eventos do calendário ou até mesmo aconselhando você a fazer uma pausa da sua mesa.

Ele vem pré-configurado, mas também pode ser personalizado para melhor se adequar às suas práticas de trabalho.

Ele também funciona com dispositivos Google Assistente , como os alto-falantes Nest Home e Sonos One, informando quando pode ser uma boa ideia dar um passeio ou tomar um drink. Pode até dizer quando está quase no fim do dia de trabalho, para lhe dar uma chance de encerrar as coisas.

A rotina também fornecerá atualizações de horário regularmente, para que você possa se manter informado sobre as próximas reuniões e outros eventos da sua agenda.

Ele está disponível inicialmente em inglês e seus blocos de tempo são fáceis de ajustar de acordo com suas preferências.

Um evento sobre o qual você pode pedir ao Google Assistant para lembrá-lo é a palestra virtual da empresa Launch Night In, que ocorrerá na quarta-feira, 30 de setembro. Você pode descobrir a que horas começa, o que esperar e como assistir aqui .

Escrito por Rik Henderson.