Como desfocar o fundo no Google Meet

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A videoconferência está em ascensão, agora uma característica regular da vida profissional e social.

Desfocar o fundo é uma opção popular para muitas pessoas porque pode proteger sua privacidade ou pode simplesmente ocultar o fato de que você está trabalhando em um porão ou galpão.

A opção de desfocar o fundo no Google Meet é uma nova adição, enquanto empresas como a Zoom já oferecem isso há algum tempo. Felizmente, ligá-lo é muito fácil.

Abra o seu Google Meet em meet.google.com . Clique no logotipo no canto inferior direito. Seu plano de fundo ficará desfocado.

É simples assim. Como o Google Meet não tem nenhuma interface de usuário complexa, você não precisa mergulhar nos menus, mas se fizer isso, também poderá encontrar a opção lá.

1/2 Pocket-lint

O desfoque de fundo no Google Meet está começando no Chrome no MacOS e no Windows. O ChromeOS e os aplicativos móveis terão o recurso no futuro e iremos atualizar quando isso acontecer.

O Google confirmou que o recurso está sendo lançado, com os usuários do G Suite tendo acesso ao recurso a partir de 15 de setembro para domínios de lançamento rápido e 28 de setembro para domínios de lançamento agendado. Não há administrador para isso, simplesmente funciona.

O Google atende usuários com contas pessoais também terão acesso. No momento em que este artigo foi escrito, nossa conta do G Suite tinha acesso, mas nossa conta pessoal não, então vai demorar um pouco para chegar.

Escrito por Chris Hall.