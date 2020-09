Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Waze anunciou uma série de novos recursos para o popular aplicativo de navegação para smartphones. Os novos recursos foram anunciados no primeiro evento virtual do Waze, chamado Waze On.

Os novos recursos são basicamente divididos em recursos "em casa" e recursos "em trânsito", alguns projetados para ajudá-lo antes de começar a dirigir e outros para ajudá-lo quando estiver em movimento.

Uma nova adição são as sugestões de viagens. Isso oferece sugestões que são personalizadas com base nas atividades recentes e incluem um resumo dos detalhes que você precisa saber, como a duração de uma viagem. É essencialmente fazer o planejamento para que você não precise.

Está intimamente relacionado a localizações recentes. Há uma guia "recente" na versão atual do Waze , mas em vez disso, você obterá locais recentes oferecidos assim que abrir o aplicativo. Novamente, ele foi projetado para colocar essas viagens de rotina em seus olhos assim que você começar.

Haverá também novas notificações para alertá-lo sobre o aumento do tráfego em um percurso que você estará dirigindo, para que você possa estar ciente disso e alterar seus planos de acordo. Isso se encaixa em suas rotas regulares para que você saiba que está ciente dos atrasos com antecedência, em vez de ir, você está no carro e é tarde demais.

Esses recursos serão lançados para Wazers em outubro de 2020, juntando-se a adições recentes, como App to Map . Aqueles na França, Espanha e Portugal também terão integração com o Google Assistant , para suporte nativo dentro do aplicativo.

A orientação da pista também será lançada, o que significa que, conforme você se aproxima de um cruzamento, você terá uma ideia melhor de onde deveria estar na estrada.

Para mantê-lo entretido na estrada, também foi confirmado que a Amazon Music está chegando ao Waze. Com a integração com o aplicativo, você poderá controlá-lo perfeitamente da mesma forma que com o Spotify. No momento não foi confirmado exatamente quando o Amazon Music entrará em vigor, mas é esperado para os próximos meses.

Escrito por Chris Hall.