Como definir o Chrome como seu navegador padrão no iOS 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você estiver executando a versão mais recente do beta público do iOS 14 , ou lendo isto após o lançamento oficial do iOS 14, poderá mudar o Safari para Chrome como seu navegador padrão.

O Chrome já está disponível como um navegador no iOS há algum tempo, mas a Apple normalmente mantém muitas de suas opções de aplicativos padrão bloqueadas para seus próprios aplicativos pré-instalados. Ainda assim, os tempos - como o grande Bob Dylan cantou certa vez - eles estão mudando.

Sua primeira etapa é baixar a versão mais recente do Chrome para iOS na App Store . Se você já tiver o aplicativo instalado, verifique se há atualizações. A versão mais recente no momento da escrita é 85.0.4183.109. Você encontrará essa informação na lista da App Store do Google Chrome em "O que há de novo".

As chances são, no entanto, se você não tiver a versão atualizada, que ela detecte isso imediatamente e dê a você a opção de atualizar. Depois de fazer o download, siga as etapas abaixo para defini-lo como seu aplicativo de navegação padrão.

Atualize o Chrome para a versão mais recente

Vá para Ajustes no seu iPhone

Role para baixo até encontrar o Chrome

Toque em Navegador padrão

Escolha Chrome

Assim que o Chrome for atualizado, abra o menu principal de configurações do seu iPhone e role para baixo até encontrar a lista de aplicativos na parte inferior. Encontre o Chrome e é aqui que você encontrará a opção de navegador padrão.

Depois de fazer isso, sempre que você clicar em um link compartilhado com você, ele abrirá automaticamente o Chrome como o navegador de sua preferência. É importante notar que, na primeira vez que você tentar, ele pedirá permissão para abrir o Chrome, antes de abrir o link para você.

Então aí está, uma mudança rápida e fácil que significa que você pode usar seu navegador favorito como padrão a partir de agora.

Escrito por Cam Bunton.