Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google confirmou que, no final de setembro, retornará alguns recursos premium do Google Meet anteriores para o acesso pago do plano G Suite Enterprise.

Esses recursos estavam disponíveis para todos, gratuitamente, há meses, depois que o Google anunciou a mudança como parte de sua resposta inicial aos bloqueios globais precipitados pela pandemia COVID-19.

Claro, alguns diriam que a ameaça iminente de novas restrições de bloqueio, por exemplo, aqui no Reino Unido, significa que não é o melhor momento para reverter essas ofertas generosas.

O Google havia dito desde o início, porém, que os recursos só estariam disponíveis para usuários gratuitos até o final de setembro, então isso é mais uma confirmação do que qualquer anúncio. As configurações que serão afetadas incluem:

Reuniões maiores para até 250 participantes por chamada

Transmissão ao vivo para até 100 mil espectadores em seu domínio

A capacidade de gravar reuniões com segurança no Google Drive

Esses são obviamente recursos destinados e provavelmente usados principalmente por grandes empresas, o que explica o plano regular do Google, que os bloqueia por trás de sua assinatura mais cara, o G Suite Enterprise, acima e além da camada intermediária do G Suite Business.

A mudança entra em ação no final de 30 de setembro, portanto, a partir de 1º de outubro, você terá que se inscrever em um plano pago para obter esses recursos de maior escala.

Escrito por Max Freeman-Mills.