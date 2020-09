Crie sua própria música Lo-Fi com o Magenta Lo-Fi Player do Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Provavelmente, você já encontrou música Lo-Fi em algum momento do ano passado, com listas de reprodução no YouTube, Spotify e muito mais. Agora, graças ao Google , você pode fazer o seu próprio.

Como era de se esperar, o Lo-Fi Player é criado no estilo clássico do Google, com um divertido gadget interativo que você pode usar para criar suas próprias músicas Lo-Fi.

Quando você carrega o player, é apresentado a uma sala de pixel art com estilo retrô. Essa sala é a ferramenta que você usará para criar a música. Cada objeto na sala pode ser clicado para mudar a música em tempo real.

Clique na guitarra e você obterá um baixo, clique na janela e você pode alterar o áudio de fundo atmosférico, clique no teclado e você pode alterar os acordes. Existem várias opções de vibe para sons relaxados, melodias tristes e muito mais.

É muito divertido de mexer e certamente satisfatório criar suas próprias vibrações com apenas alguns cliques. A equipe por trás do jogador decidiu usar Lo-Fi Hip Hop como o gênero base para a ferramenta, pois é vista como a mais fácil de usar e torna simples para o usuário final criar música que "sempre faz sentido".

Junto com o Lo-Fi Player, há também uma transmissão ao vivo do YouTube . Com este stream, você pode simplesmente assistir e ouvir no YouTube ou usar vários comandos para mudar o que está acontecendo. Em vez de clicar nos elementos da sala, você apenas digita os gatilhos no chat. Os comandos de exemplo incluem:

"Melodia de gatilho!" ou "Trigger chords!" para ligar e desligar as faixas

"Mude o instrumento da melodia!" mudar o instrumento

"Dê-me alguns novos padrões de acordes!" mudar os acordes

"Balance um pouco a melodia" para fazer a melodia oscilar

"Pausa para o café" para desencadear uma avaria

"Escreva Incrível! Kevin do Japão" para deixar uma mensagem no quadro-negro

"Adicione mais reverberação" para criar a vibe

"Fique frio" para diminuir o ritmo

Escrito por Adrian Willings.