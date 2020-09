Google trabalhando no modo escuro atualizado para o Maps

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os modos escuros não são mais uma surpresa - versões de aplicativos e serviços com pouca luz estão agora tão difundidas que são praticamente obsoletas, então é mais surpreendente quando um aplicativo realmente importante ainda não tem um.

Isso é metade do caso quando se trata do gigante de navegação Google Maps. Por um bom tempo, ele teve a opção de escurecer a tela e usar cores de fundo silenciadas enquanto você navega, depois de definir sua rota e decidir seu destino, mas um modo geral escuro nunca chegou.

A equipe da 9to5Google fez uma análise completa da versão mais recente do aplicativo do Google Maps no Android e descobriu algumas sequências de código que colocam alguns sinais de alerta adequados sobre as mudanças recebidas.

Um monte de strings envolve uma variedade de configurações possíveis de "DARK_MODE", incluindo a opção de usar um tema escuro, um tema claro ou padronizar as configurações de todo o sistema do seu telefone. Esse é o conjunto de opções com o qual a maioria de nós está acostumada em outros aplicativos.

Será bem-vindo também - usar o Google Maps à noite pode ser um pouco confuso, com alguns elementos podendo ser renderizados em esquemas de cores mais escuros, mas muitos padronizando para versões brilhantes que podem ser chocantes.

Com ícones e ativos também entrando na nova versão do aplicativo, parece que o modo escuro pode estar chegando em breve, embora obviamente não haja nenhuma dica real a ser encontrada sobre quando isso acontecerá. Manteremos nossos olhos abertos, independentemente.

Escrito por Max Freeman-Mills.