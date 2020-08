Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Waze passou a oferecer o Google Assistant para controle de voz nos EUA em 2019 , mas a empresa agora estendeu isso para usuários de iPhone e mais usuários de Android em todo o mundo.

O Waze já oferecia controle de voz no aplicativo e, embora fosse obviamente relacionado ao Google Assistente, nunca pareceu tão eficaz. Abra o aplicativo hoje (pelo menos para quem está no Reino Unido) e você encontrará o logotipo do Google Assistente lá.

Se você não o tem, vá até as configurações e olhe em "controle de voz" e você verá a opção Google Assistente. Existe a opção de suportar o acionador "Ok Google" e funciona nativamente dentro do Waze, portanto, se você pedir para ir a um local, ele irá rapidamente procurar uma direção para esse destino através do Waze.

Você pode pedir marcas - Ok Google, leve-me ao Nandos - ou você pode pedir destinos gerais - Ok Google, leve-me ao Palácio de Buckingham - ou códigos postais, se desejar - Ok Google, leve-me ao SW1X 7XL.

Mas sendo Google Assistente, ele suporta todas as outras funções do Assistente no Android, como controlar o aquecimento, definir lembretes, acessar sua agenda e muito mais. Claro, se você estiver usando seu telefone com o Ok Google habilitado, há uma boa chance de você já poder acessar essas coisas de qualquer maneira, mas a integração nativa com o Waze agora é muito boa.

Ter o ícone na tela significa que você pode tocar nele se a hotword não funcionar ou se não gostar de dizer Ok Google o tempo todo. Você pode removê-lo se preferir, mas às vezes descobrimos que o Google não aciona se estivermos dirigindo e ouvindo música alta - o que é quando ter esse botão ajuda.

Obviamente, o Google Assistente também irá potencializar essa música para uma experiência geral perfeita no carro.

"Esta parceria com o Google Assistant reforça o compromisso do Waze em fornecer aos usuários a direção mais suave", disse Yuval Shoshan, gerente de produto do Waze.

"Após o lançamento bem-sucedido da integração para usuários do Android nos Estados Unidos, ficamos entusiasmados em ajudar ainda mais pessoas a otimizar sua jornada, expandindo internacionalmente. Agora, todos os usuários de língua inglesa do Waze no Android poderão acessar esta opção viva-voz ao usar o Waze para minimizar as distrações e garantir que eles tenham a melhor jornada possível, mantendo os olhos na estrada o tempo todo. "

Escrito por Chris Hall.