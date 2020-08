O jogo Dinosaur do Chrome foi atualizado com armas e espadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é um usuário do Google Chrome e já surfa na web há algum tempo, provavelmente está ciente do jogo de dinossauro oculto do navegador.

O clássico dino runner permite que você controle um pequeno t-rex pixelado, tentando atingir altas pontuações enquanto pula sobre cactos e evita um determinado fim. Uma grande distração quando sua internet cair. Mas agora existe uma versão modificada que é ainda mais divertida.

Esta versão modificada do jogo, conhecida como Dino Swords , foi cuidadosamente elaborada pela agência de criação MSCHF e pelo clã de esportes 100 Thieves . Ele vê o T-Rex com acesso a armas, incluindo arcos, espadas, morcegos, armas e até um tanque.

O jogo é basicamente o mesmo que você jogou muitas vezes antes, exceto que agora é muito mais interessante. Ao pular os obstáculos usuais, você terá a chance de coletar as várias armas e ferramentas que aparecem em seu caminho.

Você pode usar esses objetos pressionando a tecla correspondente no teclado, o que significa que há muito mais neste jogo modificado do que apenas pressionar a barra de espaço no momento certo.

Matthew “Nadeshot” Haag, CEO da 100 Thieves conversou com o The Verge sobre o jogo:

"Dino Swords é a nossa versão do clássico jogo de corrida de dinossauros Chrome, extravagante com 26 armas para ajudar nas suas corridas ... Muitas delas homenageiam armas clássicas de videogame, algumas delas são totalmente OP e outras são completamente inúteis. Existem até alguns easter eggs que são muito difíceis de desbloquear. "

Escrito por Adrian Willings.