O Google está trabalhando em um hub de streaming chamado Kaleidoscope

(Pocket-lint) - Cada vez mais, no que diz respeito a gigantes da tecnologia como a Apple e o Google, nenhuma torta está completa antes de colocarem um dedo nela. Embora o Google tenha tido sua própria plataforma de streaming na forma de Play TV e Filmes por um tempo, está claramente procurando fortalecer sua mão nessa frente.

A equipe do Chrome Story de alguma forma conseguiu pegar uma breve janela durante a qual os usuários do Chrome Canary, a versão do Chrome com mais recursos experimentais, poderiam ir para chrome: // caleidoscópio / para ver o que parecia muito com uma versão inicial de um -stop streaming hub.

Pareceu permitir que os usuários do Chrome vinculassem suas contas de streaming em um só lugar, incluindo Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. Tentar conectá-los levaria os usuários a uma página que dizia "Continue assistindo em todos os seus dispositivos", sem outras opções ou interatividade disponíveis.

É claro que esse não era um recurso muito antigo, devido à falta de funcionalidade real, mas é uma perspectiva realmente intrigante. A sugestão é que o Google está descobrindo se esse recurso é possível, permitindo que ele lhe dê um lugar para encontrar todo o conteúdo de streaming ao qual você tem acesso.

Claro, você teria que suspeitar que se Amazon ou Netflix estivessem abertos para serem hospedados na mesma plataforma única combinada em uma, essa plataforma provavelmente já existiria, mas se alguém tiver a influência para reuni-los, você imagina. pode ser o Google.

Enquanto isso, o 9to5Google fez algumas pesquisas e é da opinião de que o serviço é, na verdade, uma ferramenta de recomendações que pode observar seus gostos e classificações de programas e filmes em várias plataformas, em vez de hospedar o conteúdo em si, que realmente parece mais confiável.

De qualquer forma, pensamos que é seguro presumir que não teremos um vislumbre do Caleidoscópio novamente tão cedo - as páginas que o Chrome Story acessou não carregarão mais, e isso pode ser o fim do assunto.

Escrito por Max Freeman-Mills.