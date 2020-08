Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está mais uma vez aprimorando a forma como a pesquisa funciona para torná-la mais pessoal para você, com base em suas pesquisas e interesses anteriores.

A empresa lançou Activity Cards para pesquisa móvel em janeiro de 2019. Na época, a intenção era tornar mais fácil revisitar pesquisas anteriores e descobrir novas informações relacionadas com base em seu histórico de pesquisa. Agora, esse sistema está sendo ampliado e aprimorado para pesquisas específicas.

Se você estiver fazendo compras, procurando um emprego ou pesquisando uma receita, deverá encontrar alguns novos recursos nos resultados da pesquisa que tornarão sua vida mais fácil.

Ao comprar fones de ouvido , por exemplo, os resultados da pesquisa agora mostrarão os produtos que você leu ao lado de artigos e recursos relacionados que você leu recentemente sobre os melhores fones de ouvido para comprar.

A ideia aqui é tornar mais fácil para você ver os produtos nos quais já está interessado e comparar com outros semelhantes de forma rápida e fácil. Você deve então ser capaz de tomar uma decisão mais informada e ter menos chance de se arrepender após a compra.

Da mesma forma, o Google está tentando tornar mais fácil para você encontrar novas oportunidades de carreira também.

O cartão de atividade de trabalho aprimorado foi projetado para ajudá-lo a acompanhar os cargos que você já viu, descobrir novas listas de empregos e se inscrever para o cargo certo também.

As pesquisas de receitas que você faz regularmente também serão aprimoradas com cartões de atividades com base em sua atividade de pesquisa e receitas relacionadas aparecerão para ajudá-lo a descobrir mais.

