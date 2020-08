Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Maps, para muitos, é o padrão ouro em mapeamento móvel: ele mudou a maneira como navegamos pelo mundo, um recurso infinito para explorar os lugares que queremos ir ou já estivemos.

O Google está lançando uma atualização para melhorar a qualidade visual desses mapas, com uma grande mudança chegando para representar com mais precisão os recursos naturais.

A nova abordagem do Google usa as imagens de satélite detalhadas do Google e categoriza as áreas para atribuir a elas com mais precisão uma cor que reflita o que são. No passado, você sempre viu que áreas não urbanas podem ser apenas verdes, mas agora você será capaz de ver diferentes densidades de verde, branco para montanhas cobertas de neve e outras cores para ajudá-lo a ter uma noção melhor do que é realmente lá no mapa.

O Google deu alguns exemplos que você pode encontrar no link da fonte na parte inferior da página, destacando que agora você pode ver as regiões desérticas ou como você pode ver áreas de vegetação para tornar esses mapas muito mais úteis. Claro, mudar para a visualização de satélite sempre deu uma visão mais detalhada do que realmente está lá, mas graças a essa atualização, você poderá ver mais no mapa padrão.

Não é apenas a natureza que está ganhando impulso. O Google também está trabalhando para melhorar seus mapas da cidade. Estes já são muito bons, mas as atualizações futuras trarão coisas como larguras relativas de estradas, calçadas e ilhas de tráfego para tornar a paisagem da cidade muito mais precisa.

São importantes para as pessoas no planejamento de rotas, com a inclusão de faixas de pedestres ou faixas de pedestres - um bônus para quem precisa saber como vai passar na estrada.

O mapeamento aprimorado da cidade chegará a Londres, Nova York e São Francisco nos próximos meses, com planos de adicionar mais cidades no futuro.

Escrito por Chris Hall.