Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você já usou o recurso de mensagem de áudio no WhatsApp ou em outros aplicativos de mensagens? Ele permite que você grave um pequeno clipe de áudio em vez de enviar um texto para seus amigos e familiares. O Google Assistente agora oferece suporte a esse recurso. Aqui está o que você precisa saber.

Você pode enviar mensagens de áudio com o Google Assistente por SMS, apps de mensagens ou relógio. Mas, primeiro, você precisa de algumas coisas.

Para enviar mensagens de áudio com o Google Assistente em seu dispositivo Android via SMS ou WhatsApp , siga estas etapas:

Em seu telefone ou tablet Android, toque e segure o botão home ou diga "Ok Google". Diga um comando: “Envie uma mensagem de áudio para [nome do contato]."

“Envie uma mensagem de áudio do WhatsApp para [nome do contato].

“Envie uma mensagem de áudio.”

O Google Assistente enviará sua mensagem quando você terminar de falar, sem pedir que você confirme a mensagem. O Google também disse que o Google Assistant enviará uma "transcrição de melhor esforço" da mensagem e uma nota que foi enviada com o Google Assistant.

Você pode pedir ao Google Assistente para enviar mensagens do seu relógio com LINE, Nextplus, Telegram, Threema , Viber, VK ou WhatsApp. Para enviar uma mensagem de áudio, siga estas etapas:

No relógio, mantenha pressionado o botão liga / desliga ou diga "Ok Google". Diga um comando: “Envie uma mensagem do WhatsApp para Nathan.”

“Envie uma mensagem no Telegram para Hannah: Estou a caminho”.

“Envie uma mensagem do Viber.”

O Google disse que esse recurso está disponível em países de língua inglesa em todo o mundo, bem como em português no Brasil.

Confira a postagem do blog do Google , que contém dicas adicionais para usar o Google Assistente no celular. O Google também tem esta página de suporte com mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.