Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles de vocês que usam o Google Meet para videoconferências agora podem transmitir suas reuniões para uma tela grande. O Google Meet está adicionando suporte para Chromecast, permitindo que você transmita conteúdo de seu dispositivo para TVs usando Chromecast, Android TVs ou smart displays.

“Reconhecemos que muitas escolas estão mudando para o ensino à distância / remoto e queríamos oferecer suporte a esse novo ambiente de aprendizagem para professores e alunos", explicou o Google no fórum de suporte do Chromecast . "O Meet no Chromecast permite que você hospede ou participe de reuniões, dando a você a oportunidade de se conectar com colegas de classe, colaborar em projetos e até mesmo assistir a palestras ”.

Se quiser usar uma tela diferente para o Google Meet do que seu computador ou dispositivo móvel, você pode transmitir para seu Chromecast e TVs habilitadas ou dispositivos habilitados para transmissão, como Android TVs e smart displays. O Google disse que, com essa funcionalidade, você ainda usará a câmera, o microfone e o áudio de seu computador ou dispositivo móvel, mas também verá sua reunião em uma tela maior.

TV com um Chromecast conectado, uma TV compatível com transmissão ou uma tela compatível com transmissão.

Um computador

conta do Google

O Google disse que os modelos de Chromecast compatíveis incluem o Chromecast Ultra e os Chromecasts atuais e de segunda geração. Ele também disse que "o desempenho pode variar" no Android TV e em telas habilitadas para cast. Você pode aprender a configurar seu Chromecast nesta página de Suporte do Google e como usar o Google Meet nesta página de Suporte . O Pocket-lint também tem os seguintes guias úteis:

Você pode começar a transmitir antes de entrar em uma reunião ou a qualquer momento durante uma reunião. Para transmitir seu Google Meet para a TV, atualize para a versão mais recente do Chrome, abra a reunião no Chrome e procure a opção “transmitir esta reunião” antes ou durante uma reunião.

Abra sua reunião usando o Google Agenda ou o aplicativo Meet. Selecione Transmitir esta reunião. Na guia Transmitir, selecione o dispositivo habilitado para transmissão que você deseja usar.

No canto inferior direito, selecione o menu de três pontos> Transmitir esta reunião. Na guia Transmitir, selecione o dispositivo habilitado para transmissão que você deseja usar.

No canto inferior direito, selecione o menu de três pontos. Selecione Parar de transmitir reunião.

Escrito por Maggie Tillman.