(Pocket-lint) - Em 2019, o Google lançou o Lookout , um aplicativo projetado para usar inteligência artificial para escanear o mundo ao redor e ajudar cegos ou deficientes visuais a negociar em seus arredores. A ideia é dar mais independência a essas pessoas.

Agora, esse aplicativo foi atualizado com mais recursos para torná-lo ainda mais útil. Um desses recursos dá ao aplicativo a capacidade de ler rótulos e placas de supermercado para permitir que os deficientes visuais identifiquem alimentos com mais facilidade.

Outra melhoria é que o aplicativo agora funcionará em qualquer dispositivo Android com pelo menos 2 GB de RAM executando o Android 6.0 ou superior . Quando foi lançado , o Lookout estava disponível apenas para usuários do Google Pixel e apenas nos EUA. Agora que está mais amplamente disponível, deve ser mais útil para mais pessoas.

O Lookout agora também tem um design mais acessível graças à melhor compatibilidade com o TalkBack , leitor de tela do Android. Usando esse sistema, o aplicativo pode identificar rótulos de alimentos e depois lê-los em voz alta para o usuário.

Da mesma forma, há um modo de digitalização de documentos que captura imagens de texto e as lê para o usuário com muito pouco barulho. O aplicativo pode até mesmo lidar com coisas simples, como o documento estar de cabeça para baixo.

O Lookout também possui outros recursos que incluem o "modo Explorar", que permite aos usuários apontar seus telefones e descobrir o que está no ambiente circundante. Isso ainda está em beta, embora seja menos preciso do que alguns dos outros modos.

Também é importante notar que o modo de rótulo de alimentos requer que o aplicativo baixe dados extras para ajudar a melhorar sua precisão e obter resultados mais rápidos para o usuário. Este é um download de 250 MB e pode levar cinco minutos para atualizar.

O Google também observa que o aplicativo funciona melhor quando apontado na direção certa. A sugestão aqui é colocar o telefone no bolso da camisa ou em um cordão em volta do pescoço, se você não conseguir apontá-lo facilmente para as coisas.

