Como configurar alarmes de música Spotify no aplicativo Google Clock

(Pocket-lint) - Uma atualização massiva está sendo lançada no aplicativo Clock do Google para usuários do Android e traz uma nova integração com o Spotify.

Os usuários do Spotify em telefones Android agora podem definir música como seus alarmes, usando a versão mais recente do aplicativo Google Clock. A música vem do Spotify, é claro. E esse novo recurso no novo aplicativo Google Clock está disponível tanto para usuários gratuitos quanto para assinantes premium do Spotify.

Em um post de blog anunciando sua parceria com o Google, Spotify disse que os usuários precisam abrir a versão mais recente do aplicativo Google Clock , conectar e autenticar sua conta do Spotify, e então eles podem definir uma trilha sonora de alarme pessoal.

Abra a versão mais recente do aplicativo Google Clock. Basta acessar a guia Alarmes. Você verá duas seções para sons e Spotify. Vá para o Spotify e conecte-se à sua conta. Você pode então procurar recomendações ou pesquisar faixas.

"Vá até a guia Alarmes para encontrar recomendações de música instantâneas e facilmente pesquise e selecione qualquer faixa, álbum, artista ou lista de reprodução do Spotify para cumprimentá-lo na manhã seguinte", explicou o Spotify. "A mesma ótima experiência também está disponível para nossos usuários gratuitos no modo aleatório."

O Spotify disse que essa integração está sendo implementada para todos os usuários do Android (onde o Spotify está disponível) a partir de 12 de agosto de 2020. Deve estar no ar em alguns dias.

Escrito por Maggie Tillman.