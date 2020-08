Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google revelou uma série de melhorias para usuários móveis de seus aplicativos Documentos, Planilhas e Apresentações, que devem fazer pequenas, mas significativas mudanças em como você os usa.

Para o Google Docs, isso significa a chegada de uma ferramenta de composição inteligente no celular, após seu lançamento bem-sucedido na versão da web recentemente, bem como a adição de visualizações de links para dar a você uma ideia melhor do que você fará se tocar em um link em um documento.

No Slides, um novo modo de navegação adicionará uma visão geral de rolagem vertical de sua apresentação, permitindo que você navegue por ela de forma mais rápida e intuitiva.

Também há uma série de mudanças em todos os três aplicativos de produtividade. Isso inclui a chegada já anunciada do Modo escuro no Android (ele chegará ao iOS em algum momento nos próximos meses, aparentemente) e uma interface de usuário aprimorada para fazer e responder a comentários em arquivos.

Os arquivos do Microsoft Office também se tornarão editáveis nas versões móveis dos aplicativos, o que é um ótimo atalho para quando você não conseguir acessar um computador.

Tal como acontece com as alterações do Modo escuro, a maioria dessas adições chegará ao Android nas próximas semanas, enquanto a imagem do iOS está um pouco mais atrasada, embora todos devam chegar lá eventualmente.

Você pode verificar a postagem do blog do Google sobre as mudanças para ter uma noção mais completa do que há de novo.

Escrito por Max Freeman-Mills.