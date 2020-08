Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sabíamos que estava chegando, mas agora está confirmado: o Google começará a encerrar o Google Play Music a partir de setembro de 2020.

O aplicativo deixará de oferecer a funcionalidade de streaming a partir de outubro de 2020, portanto, se você comprou álbuns ou singles usando esse serviço no passado, precisa agir agora.

Certifique-se de baixar tudo e fazer o backup sozinho - downloads manuais funcionam no Play Music ou você pode usar o Google Takeout para um arquivo .zip -, pois o Google deixará de hospedar esses dados até o final de 2020.

Uma alternativa, mas é claro, é que você transporta tudo para o YouTube Music - o que, em última análise, é a razão pela qual esse desligamento está ocorrendo em primeiro lugar. O Google deseja levar todo o seu streaming para serviços de assinatura premium.

Essa é uma grande mudança para o Google, porque em setembro ele deixará de oferecer uma via para a compra imediata de músicas usando a Play Store. Até a Apple continua a oferecer compras usando a iTunes Store, apesar do serviço de streaming Apple Music; e Amazon apesar do Amazon Music.

Em vez de pagar rótulos e somas de artistas com base em compras diretas, parece que o Google deseja impulsionar seu modelo de streaming - o que não achamos positivo para artistas ou ouvintes - que carece de qualquer ponto de venda exclusivo, dado o volume de resultados bem-sucedidos. serviços de streaming premium por aí.

Escrito por Mike Lowe.