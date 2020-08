Google limita assinaturas de notificação por push do Chrome

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As notificações por push são uma das revoluções mais silenciosas, mas significativas, dos anos dos smartphones - o constante toque de informações que teoricamente precisamos ou que estaríamos interessados em saber.

Nos últimos anos, isso se estendeu das mensagens aos serviços de notícias e, através de navegadores como o Chrome, qualquer site que os deseje enviar, desde que você tenha permissão para que eles o façam.

O Google, no entanto, tomou nota de reclamações sobre sites menos respeitáveis que tiram vantagem do recurso para enviar spam a pessoas com notificações, na tentativa de obter tráfego, e aparentemente está adicionando um pequeno recurso ao back-end do Chrome para permitir que os usuários limitem o intervalo de tempo de seus sites. assinaturas.

A bandeira, # Push-Subscription-With-Expiration-Time, está programada para ser lançada no Chrome Canary, a versão quase beta do Google menos testada e em breve do Google, e se for bem-sucedida, esperamos que seja divulgada mais amplamente no tempo.

Parece uma vitória líquida se funcionar - poder assinar as notificações de um site por um tempo limitado pode ser perfeito se você estiver apenas seguindo uma grande notícia em andamento, por exemplo, e não desejar uma vida inteira de notificações por uma questão de algumas atualizações.

Enquanto isso, o Google também parece estar se preparando para mudar a maneira como o rastreamento funciona em seu navegador, eliminando cookies de terceiros, substituindo-os por um sistema de "tokens de confiança", que envolveria a coleta de menos dados do usuário quando você visita um site que possui anúncios incorporados.

O sistema está em sua infância, mas faz parte de um aparente esforço de longo prazo do Google para tornar os anúncios que ele coloca na web mais compreensíveis e transparentes no lado da metodologia.

O sistema de tokens de confiança está agora em teste com os desenvolvedores, embora esteja longe de ser um recurso ativo que o coloca, ainda é um palpite de qualquer pessoa neste estágio.

Escrito por Max Freeman-Mills.