Objetos 3D do Google: como visualizar dinossauros em RA diretamente na sua cozinha

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google oferece experiências de realidade aumentada, ou objetos 3D em AR, por meio da Pesquisa do Google. Estes podem ser qualquer coisa, desde dinossauros a sapatos. Eles são super divertidos de tentar. Você só precisa de um dispositivo móvel compatível para acessá-los.

No Google I / O 2019, o Google anunciou que os animais acessariam a Pesquisa do Google na forma de novas experiências de realidade aumentada e que você seria capaz de visualizá-los usando apenas seu dispositivo móvel. Agora, os chamados objetos 3D em AR estão disponíveis e são perfeitos para visualizar a escala de algo, como um dinossauro em comparação com a sua cozinha. Também são muito fáceis de encontrar, pois aparecem logo no topo da sua pesquisa.

É realmente tão simples quanto pesquisar por "Octopus", e o Google exibirá um "Painel de conhecimento de pesquisa" - algo geralmente exibido para filmes e celebridades. Para objetos 3D, você verá uma visão geral, algumas imagens e um botão "Visualizar em 3D" que inicia a experiência do AR. Você verá uma opção "visualizar no seu espaço" ou "AR". Toque nele para realmente ver o objeto 3D no AR - seu ambiente em tempo real, como sua cozinha ou quintal.

No seu telefone Android, acesse google.com ou abra seu aplicativo do Google. Procure um animal, objeto ou local. Se um resultado 3D estiver disponível, toque em Exibir em 3D. Toque em Exibir no seu espaço e siga as instruções na tela.

No seu iPhone, abra o Safari, Chrome ou o aplicativo do Google. Acesse google.com. Procure um animal, objeto ou local. Se um resultado 3D estiver disponível, toque em Exibir em 3D. Toque em AR e siga as instruções na tela.

Para visualizar objetos 3D em AR, o Google diz que você precisará:

• Smartphone ou tablet Android com Android 7.0 ou superior

• iPhone ou iPad com iOS 11.0 ou superior

Os objetos 3D do Google no AR não são acessíveis a partir de um computador desktop ou laptop.

O Google mantém uma lista completa aqui . Uma lista parcial está abaixo.

Confira a página de suporte do Google para objetos 3D em AR.

Escrito por Maggie Tillman.