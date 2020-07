O Google lançou um aplicativo de compras de vídeo chamado Shoploop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançou silenciosamente o Shoploop - uma plataforma de compras em vídeo projetada para otimizar sua experiência de compra on-line.

Imagine um mundo em que o TikTok foi projetado apenas para vender produtos on-line com a ajuda de influenciadores e um processo de compras otimizado. É o que você está adquirindo com o Shoploop.

O Google o apresenta como "uma nova maneira divertida de comprar on-line", mas a idéia real é oferecer a você um único lugar para descobrir, pesquisar e comprar.

A idéia do Shoploop surgiu quando os usuários foram vistos passando por várias etapas antes de fazer uma compra online. Verificando as mídias sociais, pesquisando opiniões no YouTube e procurando um site de comércio eletrônico para comprar.

O Google acha que seria uma experiência melhor se todas essas coisas estivessem em um só lugar.

No momento, o Shoploop concentra-se principalmente em "categorias como maquiagem, cuidados com a pele, cabelos e unhas". e os criadores de conteúdo, editores e sites de varejo on-line nesse espaço. Você pode ter uma idéia do que o Google está planejando aqui.

Vídeos de produtos curtos e rápidos (menos de 90 segundos) de criadores de conteúdo confiáveis que têm conhecimento sobre o produto e desejam compartilhar. Os compradores podem seguir esses criadores e fazer coisas simples, como guardar o produto para mais tarde ou ir direto para um site de comércio eletrônico para comprar.

A ideia do Google não é única. A Amazon possui algo semelhante em seu site na forma de Amazon Live . O Facebook também pode estar trabalhando em algo .