Em breve, o Gmail será o centro de toda a sua comunicação, integrando bate-papo, vídeo e espaços compartilhados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em um longo anúncio em seu blog na nuvem, o Google anunciou novas mudanças e integrações nos seus serviços do G Suite. Grande parte dessas mudanças para consumidores e trabalhadores terá uma integração mais profunda entre o Gmail, o Chat e o Meet.

Uma grande parte dessa mudança é facilitar ao máximo o trabalho eficaz das pessoas em casa. Portanto, em vez de ter várias guias e janelas abertas para todos os vários aplicativos do Chat do Google, Meet e Docs, você pode trabalhar em todos eles em um espaço, esteja usando o Gmail na Web ou os aplicativos do Gmail para iOS ou Android.

Uma das primeiras partes dessa mudança é integrar o bate-papo ao Gmail para iPhone e Android, permitindo que você converse diretamente no aplicativo, como você já pode fazer no Gmail em um navegador de desktop. As videochamadas do Google Meet já foram adicionadas no passado.

No Chat, você encontrará integrações para outros serviços, como o Documentos, para compartilhar tarefas e arquivos, com a integração, permitindo que você colabore facilmente, em tempo real com outros colegas. Mais uma vez, sem sair do aplicativo.

As conversas não se limitam apenas aos membros do mesmo trabalho. Você pode convidar pessoas de fora da organização para participar e receber feedback. Portanto, se você tiver consultores ou contratados externos que precisam estar envolvidos no trabalho, poderá tê-los como parte do bate-papo.

Além disso, esse novo foco na integração da área de trabalho também oferece acesso fácil a aplicativos de trabalho populares de terceiros, como DocuSign, Salesforce e Trello (entre outros). Então você pode usar esses serviços no Chat.

Como você pode ver até agora, o objetivo é torná-lo o mais transparente possível para fazer tudo isso no mesmo espaço. O Google observa, como um exemplo: " você pode participar rapidamente de uma vídeo chamada de um bate-papo, encaminhar uma mensagem de bate-papo para sua caixa de entrada, criar uma tarefa a partir de uma mensagem de bate-papo - tudo se conecta de uma maneira que facilita o gerenciamento do fluxo do seu trabalho e faça mais. "

Para facilitar a localização do que você está procurando, o Google também aprimora a ferramenta de pesquisa do Gmail, permitindo que você pesquise também mensagens de bate-papo.

No futuro, o Google observa que trará atualizações para melhorar a segurança também. Os hosts do Google Meet terão melhor controle sobre as reuniões, permitindo que eles decidam quem pode participar e colaborar.

As proteções contra phishing (semelhantes às do Gmail) serão incorporadas ao Chat para proteger os usuários de fornecer informações inadvertidamente a fontes que não deveriam. Quando você clica em um link no Chat, ele verifica o link antes de abri-lo, certificando-se de que é seguro.

As atualizações futuras também trarão videochamadas picture-in-picture diretamente no Gmail, além de o Google Meet ser integrado ao Documentos, Planilhas e Apresentações.

No geral, parece que o Google está tentando garantir que você consiga aproveitar ao máximo esses aplicativos de bate-papo e comunicação em tempo real de qualquer lugar do seu conjunto de aplicativos, e isso não pode acontecer em breve. Tempos emocionantes pela frente para usuários do G Suite.