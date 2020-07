Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está a bordo do trem multitarefa no iPad há alguns anos, desde que adicionou o Split View em 2015, permitindo o uso de dois aplicativos ao mesmo tempo na tela do tablet.

Porém, esse recurso precisava de desenvolvedores de aplicativos, e isso era algo que há muito retinha um dos aplicativos que seria mais útil para muitas pessoas no Split View - Gmail.

O Google não havia fornecido ao Gmail a funcionalidade há tanto tempo que estávamos começando a perder a esperança de que ele chegasse, mas eis uma atualização! O recurso está sendo implementado para todos os usuários do Gmail e será ativado por padrão.

Isso significa que ativá-lo é muito simples.

Abra seu aplicativo do Gmail Deslize para cima na parte inferior da tela para ver seu Dock Toque e segure o ícone do aplicativo com o qual você deseja realizar várias tarefas Arraste o aplicativo para a esquerda ou direita da tela e solte seu toque

É isso aí - você estará trabalhando com maior produtividade em pouco tempo. Como o Google aponta em seu blog anunciando a alteração , há várias maneiras de isso ser útil, seja para permitir que você verifique uma data em seu calendário antes de convidar alguém para um evento ou navegue na sua biblioteca de fotos antes de decidir qual anexar .

O Google diz que o recurso deve estar ativo para todos os usuários em breve, para que você possa adquirir uma versão atualizada do aplicativo a qualquer momento a partir de agora para ver se está funcionando para você.