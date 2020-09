Como ativar o modo escuro em Documentos, Planilhas e Apresentações Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os aplicativos para dispositivos móveis Documentos, Planilhas e Apresentações Google agora oferecem um modo escuro nativo para usuários de Android e iPhone.

Embora o Android ofereça um modo escuro em todo o sistema, o Google tem lentamente implementado um modo escuro nativo para todos os seus aplicativos - incluindo Gmail , Calendário, Fit e Google app - desde o ano passado. Veja como ativar o modo escuro, que o Google chama de tema escuro, no Documentos, Planilhas e Apresentações.

1/4 Google

Disponível apenas para aplicativos móveis Documentos, Planilhas e Apresentações

Você pode ativar manualmente o modo escuro nas configurações

Instale ou atualize para a versão mais recente do aplicativo Documentos, Planilhas ou Apresentações Google em seu dispositivo.

Assim que a nova atualização chegar, esses aplicativos usarão o tema padrão do seu sistema operacional. Portanto, se o seu telefone estiver definido com o tema escuro para todo o sistema, os aplicativos aparecerão escuros. Para usar o tema escuro do Google em seu telefone Android, basta ir até a configuração do sistema (Configurações> Tela> Tema) e habilitar Tema escuro. Para usar o modo escuro da Apple no seu iPhone, vá em Ajustes> Tela e Brilho> e selecione Escuro para ativar o Modo Escuro.

Os usuários com telefones mais antigos que executam versões de sistema operacional mais antigas provavelmente terão que seguir a rota manual, pois não podem ativar o modo escuro em todo o sistema na versão mais recente do Android e iOS. Felizmente, o Google permite que você alterne manualmente entre o novo modo escuro e o antigo modo claro nas configurações dos aplicativos Documentos, Planilhas e Apresentações Google. Basta abrir o aplicativo, ir para o Menu no canto, selecionar Configurações, ir para Escolher tema e tocar em Escuro.

O tema escuro para Documentos, Planilhas e Apresentações já está disponível. Foi lançado inicialmente para usuários do Android, mas chegou ao iOS em setembro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.