Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está se esforçando muito para acompanhar o Zoom no novo normal da videoconferência e agora confirmou vários recursos que chegarão ao Google Meet nos próximos meses.

Um dos mais solicitados é a capacidade de usar um plano de fundo virtual. Isso foi algo que ouvimos recentemente estar acontecendo, mas o Google agora confirmou que esse recurso está chegando. Não há um cronograma firme - o Google apenas diz "nos próximos meses".

Os fundos virtuais têm sido bastante populares em plataformas como o Zoom e o Teams e, embora exista um lado sério - eles podem proteger sua privacidade profissional e manter seu fundo oculto - muitas pessoas os usam por diversão, com fundos de seus times favoritos, lugares onde eles gostaria de estar de férias ou apenas um plano de fundo que se parece com o escritório.

O zoom é mais conhecido por poder ver um grande número de participantes em uma visualização de galeria, algo que tem sido muito popular entre os colegas ausentes. O Meet tem mudado lentamente essa opção e a aumentará para 48 participantes em breve. É muita gente para olhar, mas funciona bem se você estiver olhando para uma tela enorme.

E para ajudar a gerenciar essas grandes reuniões, você também poderá levantar uma mão virtual na reunião para chamar a atenção do anfitrião / palestrante.

A inclusão de salas de descanso é uma opção interessante. Faz parte da oferta paga do Zoom , permitindo que o host divida os participantes em grupos de trabalho e os envie para as salas.

Isso facilita a realização de várias conversas. Funciona bem em seminários ou reuniões on-line, nas quais você precisa que as pessoas apresentem soluções diferentes e as apresentem de volta a todo o grupo. É uma ferramenta poderosa e um ótimo complemento para a plataforma.

Muitas dessas adições funcionam tanto no nível social quanto no de negócios. Com isso em mente, o Google adicionou recentemente o suporte da Nest para o Google Meet, o que significa que você pode usar o Nest Hub para fazer essas chamadas - e para aqueles com hardware dedicado do Google Meet, também haverá suporte para controle de voz em salas de reunião, para que as pessoas não precisa tocar constantemente no hardware comum para fazer as coisas funcionarem.

É ótimo ter esses recursos confirmados pelo Google, mas atualmente não há informações sobre exatamente quando você os verá aparecer no Google Meets. Apenas mantenha seus olhos abertos.