Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançou um Google Photos redesenhado.

A nova versão do aplicativo está mais focada em ajudá-lo a revisitar fotos antigas. A empresa disse que o serviço se tornou mais do que apenas um aplicativo para gerenciar fotos e vídeos. Nos últimos anos, vimos pessoas usando quando "se sentem nostálgicas e querem relembrar". Tornou-se "o lar das memórias da sua vida", afirmou o Google. Portanto, é essencial que o aplicativo tenha tudo a ver com memórias.

A interface do aplicativo foi atualizada. Agora, as fotos e os vídeos são mais destacados, com miniaturas maiores, vídeos com reprodução automática e menos espaço em branco. A pesquisa também é frontal e central na barra de navegação na parte inferior, que agora também mostra apenas três guias:

Fotos: todas as suas fotos e vídeos. No topo, há um carrossel de memórias.

todas as suas fotos e vídeos. No topo, há um carrossel de memórias. Pesquisa: encontre pessoas, lugares e coisas. Você também verá uma nova visualização do mapa.

encontre pessoas, lugares e coisas. Você também verá uma nova visualização do mapa. Biblioteca: acesse sua biblioteca, álbuns, favoritos, lixeira, arquivo e loja de impressão.

No outono passado, o Google introduziu o recurso Memórias para ajudá-lo a revisitar fotos tiradas anos atrás. Mais de 120 milhões de pessoas estão vendo memórias todos os meses, revelou o Google. Portanto, está adicionando mais tipos de memórias ao carrossel de memórias na guia Fotos. Exemplos de novas memórias podem incluir "fotos suas e de seus amigos mais próximos" e "família ao longo dos anos" e até "destaques da semana passada".

O Google também está movendo criações automáticas - como filmes, colagens e animações - da guia Para você expirada e para Memórias.

Como parte da nova guia Pesquisa, você verá uma visualização de mapa de suas fotos e vídeos.

O Google afirmou que a visualização de mapas é um dos recursos mais solicitados desde o lançamento do Google Fotos, há mais de cinco anos. Com o novo recurso, o Google disse que você pode "beliscar e dar zoom ao redor do mundo para explorar fotos de suas viagens, ver onde tirou mais fotos em sua cidade natal ou encontrar aquela foto de algum lugar da sua viagem pelo país. . "

Você precisa ativar o local na câmera do dispositivo, no Histórico de localização ou adicionar manualmente os locais. Em seguida, todas as fotos anteriores com dados de localização e novas serão automaticamente organizadas e pesquisáveis por local no Google Fotos.

Não. O ícone do aplicativo foi atualizado. "Originalmente, projetamos o ícone do Google Fotos depois de um cata-vento, como um aceno para a infância e a nostalgia", explicou o Google. "Hoje, estamos atualizando e simplificando o ícone, mantendo a forma familiar do cata-vento para lembrá-lo das lembranças do passado."

O novo Google Fotos será lançado na próxima semana - ou até o final de junho de 2020 - no Android e iOS. Será uma atualização sem fio, por isso, verifique se você está executando a versão mais recente do aplicativo no seu dispositivo móvel.