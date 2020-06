Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está mudando suas práticas de manipulação de dados, anunciando que excluirá automaticamente os dados pessoais de novos usuários após um período definido.

Em um post no blog , o CEO Sundar Pichai disse que o Google está focado em três princípios importantes quando se trata de dados dos usuários: "Manter suas informações seguras, tratando-as com responsabilidade e colocando você no controle", escreveu Pichai. “Hoje, estamos anunciando melhorias de privacidade para ajudar a fazer isso. "

O Google possui muitos serviços que coletam dados pessoais, incluindo Chrome, YouTube e Maps. Esses dados ajudam o Google a oferecer uma experiência personalizada, mas também são preocupantes para aqueles que têm consciência da privacidade. O Google parece entender que agora, como a empresa anunciou, excluirá o histórico de novos usuários após 18 meses por padrão. Esta é uma expansão do que estava disponível anteriormente.

No ano passado, o Google começou a permitir que os usuários excluíssem seu histórico automaticamente após três ou 18 meses, mas o recurso não estava ativado por padrão.

O Google agora excluirá os dados do histórico de pesquisa, do local e dos comandos de voz do Assistente do Google ou da Página inicial do Google. O Google registra seus dados na página "Minha atividade", onde você também pode excluir manualmente pontos específicos. O novo padrão do Google se aplica apenas a novos usuários; as contas do Google existentes não verão nenhuma alteração nas configurações, embora possam ativá-la na página Atividade.

Como parte deste anúncio, o Google também simplificará o modo de navegação anônima do Chrome, permitindo que os usuários móveis alternem para o modo de navegação anônima pressionando longamente a foto do perfil. Esse recurso será lançado no dia 24 de junho no iOS e em breve chegará ao Android e outras plataformas.