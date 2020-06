Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um dos recursos mais desejáveis nos serviços de videoconferência é a capacidade de desfocar seu fundo ou substituí-lo por um fundo virtual. Isso é algo que os usuários do Zoom desfrutam há algum tempo , enquanto o Skype e o Teams também oferecem essa opção.

Pode parecer uma frivolidade, mas com mais pessoas usando videoconferência em casa, há uma demanda maior para proteger a privacidade com o desfoque de fundo, mesmo que seja apenas para evitar o embaraço de ter seus colegas de trabalho olhando suas roupas secando atrás de você.

O TechRadar Pro está relatando que o desfoque de fundo estará chegando ao Google Meet no celular e no computador. Não há dúvida de que o Google já possui a tecnologia, já que seus telefones Pixel lideram a classe em separação de segundo plano há alguns anos.

As informações foram descobertas em um documento detalhando recursos futuros para usuários do G Suite - de acordo com o TechRadar - embora não haja indicação de quando esse recurso pode aparecer.

O Google Meet ganhou popularidade, com a transição do Google do Hangouts para a nomeação atualizada. Originalmente, o Meet era limitado a assinantes do G Suite, mas o Google abriu a todos os titulares de contas do Google para atender à crescente demanda de serviços de chamadas de vídeo em casa.

O Google Meet na área de trabalho é executado no navegador, por isso é uma solução relativamente leve em comparação com alguns de seus rivais. Suspeitamos que parte do atraso seja o Google descobrindo exatamente como integrar o novo recurso ao serviço. Ele adicionou recentemente o cancelamento de ruído e suspeitamos que os novos efeitos de vídeo sejam adicionados como uma opção nas configurações de vídeo.