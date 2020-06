Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google parece que está experimentando alguns novos recursos do Google Maps, que os usuários podem começar a ver a qualquer momento, de acordo com imagens recém-vazadas do ambiente de teste do aplicativo.

Jane Manchun Wong é experiente na descoberta de recursos de todos os tipos de aplicativos e serviços enquanto eles ainda estão na fase de testes, e seu último trabalho mostra uma série de novas opções que podem surgir no Google Maps.

O Google Maps está trabalhando nas opções de rota com "Conexões com o transporte público", como:



- Carro + trânsito

- Bicicleta + trânsito

- Auto riquixá

- Serviço de passeio

- Moto + trânsito pic.twitter.com/hLlCZJG7Av - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 20 de junho de 2020

Uma das primeiras é uma nova opção para oferecer aos usuários um pouco mais de controle sobre como o Maps constrói uma rota para eles ao mapear uma trilha para um destino. Embora você tenha escolhido durante muito tempo o tipo de transporte que deseja, o Google reconhece que, para muitas pessoas, pode haver duas pernas em uma jornada.

Por isso, pode estar adicionando uma opção para permitir que os usuários sejam mais precisos sobre como chegarão a um sistema de transporte público para o resto da jornada - para que você possa pegar um ônibus ou uma bicicleta municipal de sua casa até a estação de metrô mais próxima, por exemplo. Quanto mais opções, melhor, diríamos.

Esse também não é o fim das atualizações em potencial. Wong também exibiu telas indicando que o Google está trabalhando em uma integração mais estreita com o Uber para garantir que as indicações de tarifa de viagem sejam mais precisas, uma nova versão dos cartões de locais que possui imagens integradas ainda mais nos resultados e melhor uso da bicicleta local. sistemas de contratação para garantir que todas as opções de bicicleta sejam representadas.

Isso significa que os gostos de bicicletas da cidade de Londres ou São Francisco são melhor exibidos no planejamento de viagens.