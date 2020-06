Google lança um rival do Pinterest com inteligência artificial chamado Keen

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançou silenciosamente um novo aplicativo chamado Keen, e muitos o comparam ao Pinterest. Tecnicamente, o aplicativo vem da incubadora experimental Area 120 do Google, que cria vários aplicativos, muitos dos quais não levam a lugar algum.

Essencialmente, usa as habilidades de aprendizado de máquina do Google para selecionar tópicos facilmente para você. O co-fundador CJ Adams disse que a idéia para Keen surgiu uma noite em que ele e sua esposa estavam navegando sem pensar em feeds, imagens e notícias por horas a fio entre trabalho e sono. "Esta é a nossa única vida preciosa", disse sua esposa. A partir daí, Adams começou a imaginar Keen.

Pelo que sabemos, Adams queria ajudar a criar um serviço que ajudasse ele e outras pessoas a se concentrarem nas coisas que prefeririam fazer, mas também reduziria o tempo de pesquisa em que precisariam investir. Veja como Adams descreveu Keen:

"No Keen, que é um aplicativo da Web e Android, você diz no que deseja gastar mais tempo e depois seleciona o conteúdo da Web e das pessoas em quem confia para ajudar a fazer isso acontecer. Você faz um afiado, que pode ser sobre qualquer assunto, seja assando pão delicioso em casa, entrando em observação de pássaros ou pesquisando tipografia. O Keen permite que você selecione o conteúdo que você ama, compartilhe sua coleção com outras pessoas e encontre novos conteúdos com base no que você salvou. "

A idéia é que, para todos os "interessados" que você cria, o serviço usa o Google e o aprendizado de máquina para procurar conteúdo relacionado aos seus interesses. "Quanto mais você economizar em organização e organizá-la, melhores serão as recomendações. Mesmo se você não for especialista em um tópico, poderá começar a curadoria de uma organização interessada e salvar algumas gemas ou links interessantes que encontrar, Adams explicou.

O Keen supostamente descobrirá mais e mais conteúdo relacionado para você ao longo do tempo. Você também pode seguir quilhas criadas por outras pessoas. Se isso parece divertido para você, confira o Keen no navegador da área de trabalho em Staykeen.com ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo da web Keen.