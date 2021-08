Como iniciar rapidamente videochamadas do Google Meet com um atalho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google oferece um pequeno truque que economiza tempo para aqueles que costumam usar o Google Meet para videoconferências ao longo do dia.

Você pode iniciar uma reunião digitando “ meet.new ” em seu navegador da web. Isso abrirá uma nova sessão do Google Meet e, a partir daí, você poderá compartilhar um link completo da reunião e convidar outros participantes para participar. Isso é útil para quem deseja ir direto para uma nova reunião.

Lembre-se de que o Google também facilita a criação de documentos, planilhas, apresentações, formulários e sites, oferecendo vários domínios ".novos" que funcionam diretamente na barra de endereço do seu navegador. Anteriormente, você tinha que ir para o aplicativo específico do Google e clicar em “novo” para criar um novo arquivo.

Mas, com essa abordagem de atalho, você pode salvar algumas etapas e ir direto para uma nova conferência, documento ou projeto. A ideia é que você economize alguns segundos sempre que usar um atalho do Google e, quando mora no G Suite o dia todo para trabalhar, esses segundos podem realmente se acumular.

É fácil. Basta seguir este atalho da web para iniciar uma nova chamada do Meet:

Você também pode adicionar números a esses atalhos para ajudá-lo a distinguir entre várias contas ao fazer novas reuniões. Então, você pode criar um marcador para “ meet.new/1 ”, que vincula ao Google Meet da sua conta pessoal, ou talvez você possa marcar “ meet.new/2 ” para o trabalho.

Os domínios / atalhos da web do Google para o Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms e Google Sites são os seguintes:

Esses atalhos funcionam em qualquer navegador e estão disponíveis para uso agora.

