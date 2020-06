O Google Duo agora permite videochamadas para 32 pessoas através do Chrome

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está jogando o jogo longo com seu serviço de videochamada Duo nos últimos meses - foi apenas em março quando anunciou orgulhosamente que o limite de quantas pessoas poderiam preencher uma chamada havia aumentado para 12 .

Agora, é superado isso, como havia dito várias semanas atrás, quase triplicando essa capacidade para um novo limite de 32. As notícias foram confirmadas no Twitter por uma equipe de comunicação do Google.

1 / Hoje, um dos recursos mais solicitados para o Duo, o grupo de ligações na web com até 32 pessoas, está começando a ser lançado na versão mais recente do Chrome. pic.twitter.com/hjnL96iVcz - Sanaz (@sanazahari) 16 de junho de 2020

Isso coloca Duo em pé de igualdade com os números oferecidos pelo FaceTime da Apple, que provavelmente é uma referência importante, mas ainda está muito atrás do limite de 50 pessoas do Skype e do teto ainda maior de 100 pessoas que o Zoom suporta.

É claro que ainda há um pouco de confusão quando você considera se a maioria das pessoas que tenta fazer uma chamada de vídeo usando os serviços do Google optaria pelo Duo ou pelo Meet, que é mais reformulado e promovido pelo Google. na vanguarda de sua suíte nas últimas semanas.

De fato, nosso instinto nos diz que a maioria apostaria no último, já que agora ele está lá na barra de ferramentas do cliente pessoal do Gmail. Ainda assim, o Google os vê claramente como fios separados por enquanto, e quem somos nós para questionar isso?

Independentemente disso, os usuários da versão mais recente do Chrome devem achar que podem usar as chamadas maiores a partir de agora.