Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google incorporou profundamente o serviço Google Meet no Gmail, permitindo que qualquer pessoa acesse facilmente o serviço de videoconferência diretamente do aplicativo Gmail para dispositivos iOS e Android. Isso elimina a necessidade de usar o aplicativo Google Meet autônomo para participar de reuniões. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O Gmail oferece acesso ao Google Meet através de uma nova guia grande na parte inferior da interface. Essa nova guia aparece ao lado da guia Correio. Caso contrário, as videochamadas do Meet no aplicativo Gmail funcionam como no aplicativo Meet, mas com pequenas diferenças.

Você pode iniciar uma vídeo chamada abrindo o aplicativo Gmail e tocando na guia Meet. Você verá a opção de iniciar uma nova reunião e desativar o microfone e a câmera. Você pode adicionar participantes compartilhando o código e o link da reunião por e-mail ou telefone.

Consulte a página de suporte do Google para mais detalhes

Você pode participar de reuniões no Gmail tocando no link Meet no Google Agenda ou em um link Meet que pode ser compartilhado com você pelo Gmail, pelo Google Chat ou por um aplicativo de terceiros. Você também pode ir para a guia Meet no aplicativo Gmail e selecionar Ingressar com um código.

Consulte a página de suporte do Google para mais detalhes.

Se você não deseja que o Google Meet apareça como uma guia, pode entrar no menu de configurações e desativar a integração com o Google Meet.

Abra o Gmail na web. Vá para as configurações. Selecione Conversar e conhecer. Na seção "Conheça", faça as alterações. Clique em Salvar alterações na parte inferior.

O Google disponibilizou o Google Meet gratuitamente para todos em abril. Portanto, qualquer pessoa com um telefone iOS ou Android pode usar o serviço no Gmail gratuitamente.

O Google disse que "nas próximas semanas" os usuários do Gmail para iOS e Android começarão a ver a nova guia "Meet". Ele deve entrar em operação até o final de junho de 2020.

Confira nosso guia no Google Meet aqui.