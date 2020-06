Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google vem dizendo há alguns meses que trará um novo recurso de cancelamento de ruído ao Google Meet em breve e agora está cumprindo essa promessa, já que começa a lançar o que chama de "denoiser".

Recursos semelhantes já estão disponíveis por meio de extensões para um grande concorrente, o Zoom, enquanto a Microsoft também disse que trará cancelamento de ruído para o Microsoft Teams, tornando isso um pouco uma corrida armamentista.

O Google chegou à linha, no entanto, e nas próximas semanas os usuários que possuem contas do G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education devem começar a ver a opção.

A nova configuração é fácil de ativar quando estiver disponível - basta seguir estas etapas simples:

Na web, toque nos três pontos na parte inferior de uma reunião e vá para Configurações de áudio, onde você verá a opção para ativar ou desativar a configuração. No seu celular, em uma reunião, toque nos três pontos no canto superior direito da tela e selecione a opção para ativar ou desativar o cancelamento de ruído.

Ao ativá-lo, o recurso funciona como outros aplicativos de cancelamento de ruído que usamos e que vimos - se você falar enquanto faz barulho que obviamente não é uma voz, ou se um cachorro late em segundo plano, ou o que quer que aconteça, o software cortará esse som saiu.

Ocasionalmente, pode fazer com que você pareça um pouco distorcido e distante, com toda a honestidade, mas é absolutamente preferível a qualquer ruído de fundo do qual se livrar na grande maioria dos casos.

O Google está ativando a configuração por padrão, pois lança o recurso, curiosamente, embora seja uma tarefa bastante trivial desativá-lo, se desejado. Resta saber se e quando o recurso pode ser estendido a todos os usuários do Meet, em vez de apenas por camadas pagas.