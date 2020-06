A atualização do Google Maps ajuda você a viajar enquanto se distancia socialmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançou uma atualização em seu aplicativo do Google Maps que adiciona alguns recursos interessantes para ajudar as pessoas a viajar com segurança, enquanto se distanciam socialmente.

A versão mais recente para Android e iOS agora fornecerá alertas de trânsito quando você procurar um local.

Disponível na Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Colômbia, França, Índia, México, Holanda, Espanha, Tailândia, Reino Unido e EUA, os novos alertas de trânsito do Google fornecem informações para as redes de transporte específicas em seu país.

Eles podem dizer se sua rota local é afetada pelo fechamento ou se você precisa usar uma máscara em um meio de transporte específico. Motoristas nos EUA, Canadá e México também podem descobrir se há pontos de verificação de pandemia ao longo da rota.

Além disso, ao viajar para um centro de testes em um país suportado, você será alertado para verificar as diretrizes de elegibilidade e instalação.

O Google também aprimorou seu recurso de previsões de lotação para fornecer aos usuários informações atualizadas sobre se uma opção de transporte público está ocupada ou não.

Isso inclui a simplificação da seção de contribuição de aglomeração, para que os passageiros relatem com mais facilidade o status de sua última viagem. Isso permite que outras pessoas vejam essas informações mais rapidamente.

Outros novos elementos incluem acesso para cadeira de rodas e segurança a bordo.