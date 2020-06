Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Aqui está algo que você pode saber agora: há algum tempo, o Google possui um nível extra-alto de segurança cibernética que pode ser aplicado às contas das pessoas, se elas estiverem particularmente em risco de tentativas maliciosas de invasão ou ataques online.

Isso abrange profissões como jornalismo, políticos, ativistas e trabalhadores eleitorais, entre outros, e existe desde 2017, oferecendo às pessoas camadas extras de segurança para garantir a segurança de ataques.

Ele limita o acesso às suas contas e serviços do Google com mais rigidez do que o contrário, para garantir que processos não autorizados não possam ter acesso. No entanto, até agora, houve uma desvantagem um pouco irritante. Ou seja, você não poderia ter sua conta do Google registrada no Programa de proteção avançada e para ser usada como uma conta Nest na sua casa inteligente.

Agora, no entanto, uma postagem no blog da equipe de segurança do Google confirmou que os usuários podem usar os dispositivos Nest e o Programa de Proteção Avançada ao mesmo tempo, amarrando um recurso que aparentemente é muito solicitado pelos usuários relevantes há algum tempo.

Isso faz sentido, pois é sempre irritante ficar bloqueado de serviços mutuamente úteis, principalmente quando os ataques cibernéticos a dispositivos inteligentes de pessoas e organizações estão se tornando cada vez mais predominantes.

O Google aprimorou a segurança de seus dispositivos Nest nos últimos meses, levando a essa mudança, incluindo a adição de camadas de verificação reCAPTCHA para dificultar a falsificação de logins. Esperamos que tudo sirva para tranquilizar qualquer pessoa preocupada com os riscos de segurança de sua casa inteligente.