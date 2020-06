Dicas e truques do Google Meet: como aproveitar o aplicativo de reunião gratuito do Google

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google disponibilizou seu aplicativo de videoconferência do Google Meet para todas as contas do Google gratuitamente até o final de setembro.

Após o final de setembro, as reuniões serão limitadas a 60 minutos (embora o Google diga que não aplicará esse prazo até 30 de setembro devido à atual situação global).

Qualquer pessoa com uma Conta do Google pode iniciar ou participar de uma reunião no meet.google.com ou usando os aplicativos iOS ou Android.

Você também pode adicionar o Google Meet a qualquer evento ou reunião agendada do Google Agenda e iniciar reuniões diretamente a partir daí.

Na área de trabalho, o Google Meet funciona inteiramente no seu navegador, portanto, nenhum software adicional precisa ser instalado se você usar o Chrome, Firefox, Safari ou Microsoft Edge.

No Google Meet, todos os dados são criptografados entre o cliente e o Google para videoconferências em um navegador da Web, nos aplicativos Android e iOS e em salas de reunião com o hardware da sala de reunião do Google. Cada reunião possui uma chave de criptografia exclusiva e os controles de segurança do Google Meet estão ativados por padrão.

Qualquer pessoa com uma Conta do Google pode iniciar uma reunião. Se você não tiver um, é fácil criar um. Você provavelmente já terá uma, especialmente se tiver uma conta do Gmail.

Se você estiver usando um computador, inicie uma videoconferência indo para meet.google.com no seu navegador da web ou clique em Google Meet no Gmail ou no Google Calendar. Se você estiver usando um telefone ou tablet, baixe o Google Meet App.

No Google Meet, clique em Participar ou iniciar uma reunião Escolha um apelido para sua reunião ou deixe o campo em branco e use o ID da reunião de 10 letras que é gerado para você. Clique em Continue. Compartilhe seu apelido ou ID da reunião com os participantes.

No Google Agenda, clique em Criar para iniciar uma nova entrada na agenda e convidar pessoas para sua reunião em vídeo. Escolha a opção para Adicionar videoconferência. Você também pode editar o ID da reunião de 10 letras gerado automaticamente e usar seu próprio apelido. Envie o convite do calendário para o participante da reunião.

Observe que as pessoas que não estavam no seu convite original da agenda só podem participar da reunião em vídeo com 15 minutos de antecedência e precisam ser admitidas pelo host - é para que as pessoas não possam participar aleatoriamente de uma reunião.

Na barra lateral do Gmail, clique em Iniciar uma reunião e Ingressar agora. Adicione participantes à sua videoconferência: Clique em Copiar informações de ingresso para compartilhar o código da reunião com eles Como alternativa, selecione Adicionar pessoas e envie um e-mail de convite.

No macOS ou no Windows, você pode escolher o layout do Google Meet que mais gosta; caso contrário, o Google Meet com comutação automática para exibir o participante ativo (a pessoa que fala ou apresenta).

Clique no ícone no canto inferior direito da tela e clique em Mais> Alterar layout. Aqui estão as diferentes visualizações disponíveis com uma explicação para cada uma.

Ative automaticamente o Meet para escolher o layout para você.

Lado a lado - como a Galeria de Zoom , mostra até 16 pessoas quando não há apresentação. Mova o mouse para ver o nome de cada participante. As apresentações aparecem em um bloco grande, com os participantes mais ativos ao lado. Se alguém ingressar após o início da reunião, sua imagem estará na parte inferior da tela.

Destaque - a apresentação, alto-falante ativo ou feed fixado preenche a janela.

Barra lateral - veja o palestrante ativo ou a apresentação com outros participantes ao lado.

Vá para o canto inferior direito e selecione Mostrar minha tela. Escolha se você deseja compartilhar sua guia Tela inteira, Uma janela ou Chrome

Por fim, clique em Compartilhar. Para parar de compartilhar sua tela. basta clicar em Parar de compartilhar a tela.

Se você estiver exibindo um documento do Google, Apresentações ou página da Web, escolha Selecionar uma guia Chrome. Com isso, você também pode compartilhar seu áudio, o que é ótimo, se você quiser mostrar um vídeo do YouTube ou similar.

Somente criadores e proprietários de reuniões podem silenciar ou remover outros participantes.

Observe que você pode clicar na imagem de um participante para fixá-lo na tela. Você pode selecionar um participante para silenciar, fixar ou remover.

Para fixar o vídeo de alguém como o vídeo principal que você está vendo, acesse a imagem em miniatura dessa pessoa em particular e clique no ícone de alfinete.

Existe um eco ou ruído de fundo? Se você é o proprietário da chamada, pode silenciar o microfone de outros participantes, passando o cursor sobre o ícone de volume e clicando em Silenciar.

Somente o criador ou o proprietário da vídeo chamada pode remover um participante da chamada.

Vá para o canto superior direito da tela e encontre a opção Pessoas. Passe o cursor sobre a pessoa que você deseja remover e clique na seta para trás. Depois clique em Remover.

A função de legenda é semelhante à disponível em outros aplicativos como o Skype e significa que você pode fazer a conversa aparecer por escrito na tela em tempo real, para que seja mais fácil acompanhar o que está sendo dito durante as vídeo chamadas. Está disponível apenas em inglês

Para ativá-lo, vá para o canto inferior direito do Meet e clique em Ativar legendas.